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Newsweek: администрация Трампа сделала Путину ряд подарков

09 февраля 2025 17:05
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Американская администрация лидера США Дональда Трампа приняла ряд мер, которые могут оказаться выгодны президенту РФ Владимиру Путину и России, говорится в статье, вышедшей в журнале Newsweek.

Одним из таких шагов стало введение санкций в адрес Международного уголовного суда (МУС), который Трамп обвинил в неправомерных действиях против США и Израиля. Этот шаг расценивается как способ уменьшить давление на Россию и ее лидера. 

Newsweek: администрация Трампа сделала Путину ряд подарков-1

Фото: Pinterest

Кроме этого, генеральный прокурор США Мерик Бонди распустил группу KleptoCapture, которая создавалась для введения санкций против лиц, связанных с Кремлем, а также прекратил усилия по противодействию кампаниям влияния России.

Однако, не смотря на эти действия, остается вероятность того, что США введут против России новые санкции, чтобы усилить давление на Кремль.

Также отмечено, что телефонный разговор между Трампом и Путиным может оказаться важным и продуктивным, поскольку лидеру Штатов нужно будет изложить свою позицию президенту Украины Владимиру Зеленскому.

# Международная политика # Дональд Трамп

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