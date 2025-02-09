«Если не кинут». Зеленский ответил на вопрос о готовности к переговорам с РФ

Президент РФ Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам в любых форматах, если США и Европа дадут гарантии безопасности. Об этом пишет ТАСС.
Ранее он подчеркивал, что поддержка Запада была необходима для дипломатического прекращения войны.
Российские представители власти также заявили о готовности к переговорам, но указали на наличие препятствий, таких как указ Зеленского о том, что он не может вести переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, и украинские оторванные от реальности инициативы.
Путин же подчеркнул, что законность Зеленского закончилась и важно понять, с кем можно вести переговоры. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков отметил, что итоги переговоров должны быть одобрены легитимными украинскими властями.