«Если не кинут». Зеленский ответил на вопрос о готовности к переговорам с РФ

Президент РФ Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам в любых форматах, если США и Европа дадут гарантии безопасности. Об этом пишет ТАСС.

Ранее он подчеркивал, что поддержка Запада была необходима для дипломатического прекращения войны.