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«Если не кинут». Зеленский ответил на вопрос о готовности к переговорам с РФ

09 февраля 2025 17:20
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Президент РФ Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам в любых форматах, если США и Европа дадут гарантии безопасности. Об этом пишет ТАСС.

Ранее он подчеркивал, что поддержка Запада была необходима для дипломатического прекращения войны. 

«Если не кинут». Зеленский ответил на вопрос о готовности к переговорам с РФ-1

Фото: pixabay

Российские представители власти также заявили о готовности к переговорам, но указали на наличие препятствий, таких как указ Зеленского о том, что он не может вести переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, и украинские оторванные от реальности инициативы.

Путин же подчеркнул, что законность Зеленского закончилась и важно понять, с кем можно вести переговоры. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков отметил, что итоги переговоров должны быть одобрены легитимными украинскими властями.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Владимир Путин

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