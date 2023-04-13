Прямой эфир

В Чили студенты вышли на демонстрации и устроили драки с полицейскими

13 апреля 2023 08:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чили. В Чили студенты устроили массовые акции протеста против нового закона, который предусматривает ужесточение наказания за нападение на полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили студенты вышли на демонстрации и устроили драки с полицейскими-1

В столице страны Сантьяго мирные вначале демонстрации быстро переросли в жесткие столкновения со стражами правопорядка. В них полетели петарды, камни и бутылки. Чтобы утихомирить студентов, пришлось применять водометы, дубинки и слезоточивый газ. Новый закон, который спровоцировал беспорядки, принят на этой неделе. Он дает больше полномочий полиции и ужесточает наказание за нападения на ее сотрудников. Чилийцы считают, что это может усилить злоупотребления и безнаказанность со стороны правоохранителей.

# Акции протеста # Новости Чили # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Европейцы уже не могут позволить себе услуги строителей
13 апреля 2023 07:46

Европейцы уже не могут позволить себе услуги строителей

Минобороны Польши: уже через 2 года сухопутные польские войска станут мощнейшими в ЕС
13 апреля 2023 07:41

Минобороны Польши: уже через 2 года сухопутные польские войска станут мощнейшими в ЕС

Трамп прибыл в Нью-Йорк давать показания по гражданскому иску на 250 млн долларов
13 апреля 2023 07:08

Трамп прибыл в Нью-Йорк давать показания по гражданскому иску на 250 млн долларов