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Минобороны Польши: уже через 2 года сухопутные польские войска станут мощнейшими в ЕС

13 апреля 2023 07:41
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В Польше заявили о намерении создать самые сильные войска в Европе. Своими прогнозами поделился министр обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Польши: уже через 2 года сухопутные польские войска станут мощнейшими в ЕС-1

По словам Мариуша Блащака, уже через два года сухопутные войска страны станут мощнейшими в ЕС. Но любопытно, за счет чего или кого будет усилена местная армия. Недавно намерения разместить в Польше дополнительно несколько тысяч солдат высказали в США. Хотя уже сегодня в стране находятся около 10 тысяч американских военных. Но и этого Штатам оказалось мало. Они также планируют построить в Польше военные базы и склады для техники и вооружений.

# Вооруженные силы # Мариуш Блащак # Фотофакт

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