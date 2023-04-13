Минобороны Польши: уже через 2 года сухопутные польские войска станут мощнейшими в ЕС

По словам Мариуша Блащака, уже через два года сухопутные войска страны станут мощнейшими в ЕС. Но любопытно, за счет чего или кого будет усилена местная армия. Недавно намерения разместить в Польше дополнительно несколько тысяч солдат высказали в США. Хотя уже сегодня в стране находятся около 10 тысяч американских военных. Но и этого Штатам оказалось мало. Они также планируют построить в Польше военные базы и склады для техники и вооружений.