Трамп прибыл в Нью-Йорк давать показания по гражданскому иску на 250 млн долларов

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп, которого обвиняют в мошенничестве, в четверг, 13 апреля, будет давать показания в Нью-Йорке по гражданскому иску на двести пятьдесят миллионов долларов.

Сообщается, что перед приездом экс-президента Штатов к зданию, где он будет давать показания, в Нью-Йорке перекрыли прилегающую улицу, пишет РИА Новости. Эксперты делают прогнозы, что Трамп откажется отвечать на вопросы генпрокурора, ссылаясь на Пятую поправку к конституции Штатов. Согласно поправке, его не могут принудить давать показания против себя. Так Трамп поступил в прошлом году, когда его по этому же делу допрашивали впервые.