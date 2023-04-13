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Трамп прибыл в Нью-Йорк давать показания по гражданскому иску на 250 млн долларов

13 апреля 2023 07:08
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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп, которого обвиняют в мошенничестве, в четверг, 13 апреля, будет давать показания в Нью-Йорке по гражданскому иску на двести пятьдесят миллионов долларов.

Сообщается, что перед приездом экс-президента Штатов к зданию, где он будет давать показания, в Нью-Йорке перекрыли прилегающую улицу, пишет РИА Новости. Эксперты делают прогнозы, что Трамп откажется отвечать на вопросы генпрокурора, ссылаясь на Пятую поправку к конституции Штатов. Согласно поправке, его не могут принудить давать показания против себя. Так Трамп поступил в прошлом году, когда его по этому же делу допрашивали впервые.

# Мошенничество # Дональд Трамп

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