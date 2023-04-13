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Европейцы уже не могут позволить себе услуги строителей

13 апреля 2023 07:46
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Европа переходит на ручной труд. Услуги в ЕС значительно подорожали. Так что теперь многие жители пользуются принципом «сделай сам», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейцы уже не могут позволить себе услуги строителей-1

В частности, выросла в цене работа строителей. Из-за чего люди вынуждены искать альтернативу компаниям. На фоне инфляции и экономического кризиса таким вариантом и стала стройка своими руками. Например, во Франции даже открылись специальные курсы, на которых жителей учат возводить стены из соломы и дерева с использованием глины. К тому же, в стране довольно сложно получить кредит на недвижимость, а поэтапное строительство вручную в какой-то степени помогает не погрязнуть в долгах.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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