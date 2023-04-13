Европейцы уже не могут позволить себе услуги строителей

В частности, выросла в цене работа строителей. Из-за чего люди вынуждены искать альтернативу компаниям. На фоне инфляции и экономического кризиса таким вариантом и стала стройка своими руками. Например, во Франции даже открылись специальные курсы, на которых жителей учат возводить стены из соломы и дерева с использованием глины. К тому же, в стране довольно сложно получить кредит на недвижимость, а поэтапное строительство вручную в какой-то степени помогает не погрязнуть в долгах.