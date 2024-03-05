В Чили прошли антиизраильские акции протеста

В Чили прошли антиизраильские выступления. Тысячи людей собрались в Сантьяго, призывая президента разорвать все связи с Израилем из-за войны в Газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие провели пикет возле посольства Израиля, требуя прекратить бомбардировки и насилие в секторе, которые унесли жизни более 30 тысяч мирных жителей. Главе государства придется прислушаться к требованиям митингующих. Так как палестинская община Чили является крупнейшей за пределами Ближнего Востока. Она стала мощной социальной и политической силой в стране.

Кроме того, это сотни тысяч избирателей, голоса которых могут повлиять на исход предстоящих выборов в стране. В ноябре президент Чили уже отозвал своего посла в Тель-Авиве и заявил, что Израиль не соблюдает международное право.