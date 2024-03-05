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В немецком Ахене женщина забаррикадировалась в больнице

05 марта 2024 07:13
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Полиция немецкого города Ахен провела спецоперацию по освобождению больницы от женщины, которая там забаррикадировалась. К месту происшествия были стянуты усиленные наряды спецназа и пожарные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В немецком Ахене женщина забаррикадировалась в больнице-1

65-летняя местная жительница вошла в здание и, угрожая персоналу пистолетом и поясом со взрывчаткой, заперлась в одной из палат. Переговоры с ней, которые длились несколько часов, ни к чему не привели. Когда женщина вышла из комнаты и попыталась что-то пожечь в коридоре, спецназу пришлось применить огнестрельное оружие. Злоумышленница получила ранения, ей оказали медицинскую помощь.

Как позже установили полицейские, пояс со взрывчаткой оказался муляжом, как и пистолет, которым она угрожала окружающим. В момент ЧП в клинике находились около 400 пациентов. Никто из них не пострадал.

# ЧП # Новости Германии

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