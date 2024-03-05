Немцы стали реже ходить в рестораны. На это повлиял ощутимый рост цен на продукты питания и энергоносители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно социологическому опросу, из-за этого больше половины населения Германии ограничило или вовсе отказалось от походов в пункты общественного питания. Очередной скачок цен произошел в начале года, когда в ФРГ для общепита установили 19-процентный налог на добавленную стоимость, что повлекло рост цен в ресторанах и кафе и сказалось на потребительском поведении немцев.