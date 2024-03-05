Прямой эфир

Немцы стали реже ходить в рестораны

05 марта 2024 06:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Немцы стали реже ходить в рестораны. На это повлиял ощутимый рост цен на продукты питания и энергоносители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцы стали реже ходить в рестораны-1

Согласно социологическому опросу, из-за этого больше половины населения Германии ограничило или вовсе отказалось от походов в пункты общественного питания. Очередной скачок цен произошел в начале года, когда в ФРГ для общепита установили 19-процентный налог на добавленную стоимость, что повлекло рост цен в ресторанах и кафе и сказалось на потребительском поведении немцев.

# Кризис в ЕС # Новости Германии

Другие новости рубрики

Все новости
НАТО проведёт учения «Северный ответ» в Скандинавии
05 марта 2024 06:45

НАТО проведёт учения «Северный ответ» в Скандинавии

Немецкие депутаты потребовали объяснить разговор военных Германии об атаке на Крымский мост
04 марта 2024 19:46

Немецкие депутаты потребовали объяснить разговор военных Германии об атаке на Крымский мост

Глава МИД Литвы заявил, что для повышения обороноспособности страны нужны 600 тысяч резервистов
04 марта 2024 19:46

Глава МИД Литвы заявил, что для повышения обороноспособности страны нужны 600 тысяч резервистов