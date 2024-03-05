НАТО проведёт учения «Северный ответ» в Скандинавии

В Скандинавии стартуют учения НАТО «Северный ответ». Об этом сообщают в командовании сил обороны Финляндии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна впервые примет участие в таких масштабных маневрах в качестве члена Североатлантического альянса. Ключевой целью является развитие способности планировать и выполнять многонациональные воздушные операции в рамках совместных действий. В общей сложности в учениях задействуют около 20 тысяч военнослужащих из 13 стран.