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НАТО проведёт учения «Северный ответ» в Скандинавии

05 марта 2024 06:45
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В Скандинавии стартуют учения НАТО «Северный ответ». Об этом сообщают в командовании сил обороны Финляндии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО проведёт учения «Северный ответ» в Скандинавии-1

Страна впервые примет участие в таких масштабных маневрах в качестве члена Североатлантического альянса. Ключевой целью является развитие способности планировать и выполнять многонациональные воздушные операции в рамках совместных действий. В общей сложности в учениях задействуют около 20 тысяч военнослужащих из 13 стран.

# НАТО

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