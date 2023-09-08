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В Чили произошло мощное землетрясение – более 83 тысяч человек остались без электричества

08 сентября 2023 07:09
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Новости Чили. В Чили десятки тысяч человек остались без электричества. Причина – землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили произошло мощное землетрясение – более 83 тысяч человек остались без электричества -1

По данным местных властей, всего электроснабжения лишены более 83 тысяч потребителей. Наиболее пострадал город Ла-Серена, где перебои затронули около 30 тысяч человек. Отметим, очаг землетрясения залегал на глубине 45 километров. Как сообщают специалисты, угрозы цунами нет.

# Землетрясение # Новости Чили # Фотофакт

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