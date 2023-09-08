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ВОЗ сообщает о росте количества смертей от коронавируса

08 сентября 2023 07:02
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В мире вновь растет число смертей от коронавируса. Об этом сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ сообщает о росте количества смертей от коронавируса-1

На данный момент вирус активно циркулирует на Ближнем Востоке, в Азии и Европе. В первую очередь это говорит о том, что COVID-19 никуда не денется и людям по-прежнему нужны инструменты для борьбы с ним. Прежде всего – вакцинация. Ведь впереди холодные месяцы, и ситуация с заболеваемостью может ухудшиться, отметили в ВОЗ.

# Коронавирус # Фотофакт

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