ВОЗ сообщает о росте количества смертей от коронавируса

На данный момент вирус активно циркулирует на Ближнем Востоке, в Азии и Европе. В первую очередь это говорит о том, что COVID-19 никуда не денется и людям по-прежнему нужны инструменты для борьбы с ним. Прежде всего – вакцинация. Ведь впереди холодные месяцы, и ситуация с заболеваемостью может ухудшиться, отметили в ВОЗ.