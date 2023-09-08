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ФСБ РФ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

08 сентября 2023 06:59
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В Крыму предотвращен теракт на ж/д в Крыму. Его готовил житель Севастополя по заданию украинских спецслужб, информирует ФСБ России, передает ТАСС.

Террористический акт готовился на одном из объектов транспортной инфраструктуры с целью нарушения воинских перевозок. Гражданин РФ, который готовил диверсию, задержан. Сообщается, что мужчина по заданию украинской разведки собирал сведения о размещении на полуострове объектов и подразделений оборонного ведомства РФ. В тайнике, который оборудовал задержанный, сотрудники ФСБ Российской Федерации нашли самодельное взрывное устройство. Его предполагалось использовать для теракта на ж/д объектах.

# Международная политика

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