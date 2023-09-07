Австрия не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста

МВД Австрии объявило, что не станет выдавать Украине мужчин призывного возраста, несмотря на то, чтобы Киев добивался от всех стран Западной Европы выдворения беглых украинцев, сообщает РИА Новости.

По оценке ведомства, это было бы массированным ударом по суверенитету страны. В Австрии насчитывается 14 тыс. украинцев, годных к военной службе.

В то же время, Польша начала отправлять в Киев мужчин воинского призывного возраста. По распоряжению Владимира Зеленского были проверены все повестки о негодности к военной службе, выданные после 24 февраля 2022 года. По мнению киевских властей, несколько тысяч человек могли получить такие справки и выехать из страны за взятки. С 24 февраля прошлого года 80 тыс. украинских мужчин призывного возраста въехали в Польшу.