Прямой эфир

В Чили прекратили работу практически все порты

27 октября 2022 09:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чили. В Чили прекратили работу практически все порты страны. Десятки застрявших в них кораблей ожидают разгрузки, неся убытки за каждый час простоя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили прекратили работу практически все порты-1

Причиной стала национальная двухдневная забастовка портовых работников, которые требуют улучшения условий труда. К протестам присоединились около 7 000 докеров. Они заблокировали горящими шинами дороги, ведущие к самым крупным чилийским портам. Возмущение людей вызвал и отказ правительства встретиться с ними, чтобы провести переговоры. Если власти не пойдут на диалог, то двухдневная забастовка перерастет в бессрочную.

# Акции протеста # Новости Чили # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Британия и ЕС подпишут соглашение о перемещении войск по Европе
27 октября 2022 09:12

Британия и ЕС подпишут соглашение о перемещении войск по Европе

15 человек погибли и 45 получили ранения в крупном теракте в Иране
27 октября 2022 09:11

15 человек погибли и 45 получили ранения в крупном теракте в Иране

Поляки стали покупать продукты с истекающим сроком годности
27 октября 2022 09:08

Поляки стали покупать продукты с истекающим сроком годности