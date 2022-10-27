Новости Чили. В Чили прекратили работу практически все порты страны. Десятки застрявших в них кораблей ожидают разгрузки, неся убытки за каждый час простоя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стала национальная двухдневная забастовка портовых работников, которые требуют улучшения условий труда. К протестам присоединились около 7 000 докеров. Они заблокировали горящими шинами дороги, ведущие к самым крупным чилийским портам. Возмущение людей вызвал и отказ правительства встретиться с ними, чтобы провести переговоры. Если власти не пойдут на диалог, то двухдневная забастовка перерастет в бессрочную.