Прямой эфир

15 человек погибли и 45 получили ранения в крупном теракте в Иране

27 октября 2022 09:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ирана. 15 человек погибли, среди них двое детей, еще 45 получили ранения во время стрельбы в шиитском храме в городе Шираз на юге Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 человек погибли и 45 получили ранения в крупном теракте в Иране-1

По словам очевидцев, нападавшие находились в машине и открыли огонь по паломникам и служителям прямо у входа. Двое из них уже задержаны, третьего сейчас активно разыскивают полиция и спецслужбы. Местные власти назвали произошедшее терактом. Ответственность за него взяла на себя группировка «Исламское государство».

# Теракт # Новости Ирана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Поляки стали покупать продукты с истекающим сроком годности
27 октября 2022 09:08

Поляки стали покупать продукты с истекающим сроком годности

Экоактивисты залили краской элитные автосалоны Лондона
27 октября 2022 07:04

Экоактивисты залили краской элитные автосалоны Лондона

Три человека погибли в результате семейной ссоры в Испании
27 октября 2022 06:55

Три человека погибли в результате семейной ссоры в Испании