15 человек погибли и 45 получили ранения в крупном теракте в Иране

Новости Ирана. 15 человек погибли, среди них двое детей, еще 45 получили ранения во время стрельбы в шиитском храме в городе Шираз на юге Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, нападавшие находились в машине и открыли огонь по паломникам и служителям прямо у входа. Двое из них уже задержаны, третьего сейчас активно разыскивают полиция и спецслужбы. Местные власти назвали произошедшее терактом. Ответственность за него взяла на себя группировка «Исламское государство».