Британия и ЕС подпишут соглашение о перемещении войск по Европе

Великобритания подпишет с Евросоюзом соглашение, которое позволит ей быстрее перемещать свои войска через территорию европейских стран. Об этом сообщила газета «Таймс» со ссылкой на министра обороны Нидерландов. Как ожидается, соглашение будет подписано уже в начале ноября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лондону теперь понадобится меньше всякого рода соглашений, чтобы ввести свои войска в Европу, и они смогут свободно передвигаться по ней. Более того, британская армия получит коридоры для крупномасштабного перемещения техники через границы. Как сообщает «Таймс», планы Британии «очень сильно связаны с боевыми действиями в Украине».