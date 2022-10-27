Прямой эфир

Британия и ЕС подпишут соглашение о перемещении войск по Европе

27 октября 2022 09:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Великобритания подпишет с Евросоюзом соглашение, которое позволит ей быстрее перемещать свои войска через территорию европейских стран. Об этом сообщила газета «Таймс» со ссылкой на министра обороны Нидерландов. Как ожидается, соглашение будет подписано уже в начале ноября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британия и ЕС подпишут соглашение о перемещении войск по Европе-1

Лондону теперь понадобится меньше всякого рода соглашений, чтобы ввести свои войска в Европу, и они смогут свободно передвигаться по ней. Более того, британская армия получит коридоры для крупномасштабного перемещения техники через границы. Как сообщает «Таймс», планы Британии «очень сильно связаны с боевыми действиями в Украине».

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
15 человек погибли и 45 получили ранения в крупном теракте в Иране
27 октября 2022 09:11

15 человек погибли и 45 получили ранения в крупном теракте в Иране

Поляки стали покупать продукты с истекающим сроком годности
27 октября 2022 09:08

Поляки стали покупать продукты с истекающим сроком годности

Экоактивисты залили краской элитные автосалоны Лондона
27 октября 2022 07:04

Экоактивисты залили краской элитные автосалоны Лондона