Поляки стали покупать продукты с истекающим сроком годности

Как отмечают авторы статьи, сейчас в стране нет ни одного товара, который бы не подорожал. Поляки переживают, что если ситуация не улучшится, то им придется отказаться от некоторых товаров. Многие и так пересмотрели покупательские привычки и уже не брезгуют товарами, на которые раньше даже бы не смотрели, они готовы стоять в очереди за продуктами, срок годности которых вот-вот закончится. По официальным данным, инфляция в Польше превысила 17 %, но большинство опрошенных журналистами респондентов сказали, что, по их ощущениям, реальный рост цен гораздо выше – как минимум на треть.