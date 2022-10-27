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Поляки стали покупать продукты с истекающим сроком годности

27 октября 2022 09:08
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Новости Польши. Полякам приходится потуже затягивать пояса. Из-за высоких цен они начали покупать товары с истекающим сроком годности, сообщает местное издание Fakt. В условиях тотальной дороговизны люди устраивают настоящую охоту за скидками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки стали покупать продукты с истекающим сроком годности-1

Как отмечают авторы статьи, сейчас в стране нет ни одного товара, который бы не подорожал. Поляки переживают, что если ситуация не улучшится, то им придется отказаться от некоторых товаров. Многие и так пересмотрели покупательские привычки и уже не брезгуют товарами, на которые раньше даже бы не смотрели, они готовы стоять в очереди за продуктами, срок годности которых вот-вот закончится. По официальным данным, инфляция в Польше превысила 17 %, но большинство опрошенных журналистами респондентов сказали, что, по их ощущениям, реальный рост цен гораздо выше – как минимум на треть.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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