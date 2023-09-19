В Чили оползень снёс небольшой посёлок. Есть погибшие

Новости Чили. Сильные проливные дожди обрушились на юг Чили. Непогода вызвала многочисленные оползни, один из них снес небольшой поселок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению местных властей, погибли как минимум два человека, еще один считается пропавшим без вести. На месте трагедии идут поисково-спасательные работы. Всего от непогоды в регионе пострадали более 11 тысяч человек, разрушены десятки домов.