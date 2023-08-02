Прямой эфир

В Чили 5 человек погибли при крушении военного вертолёта на учениях

02 августа 2023 09:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чили. Пять человек погибли при крушении военного вертолета в Чили. Это произошло во время ночных учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили 5 человек погибли при крушении военного вертолёта на учениях-1

По словам свидетелей, машина потеряла скорость, рухнула в лес, что стало причиной пожара. Спасатели и военные не сразу смогли добраться до места крушения – после сильных дождей размыты дороги. Сейчас специалисты осматривают обломки, чтобы выяснить причины падения.

# Крушение вертолета # Новости Чили # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Трампу предъявлено обвинение в преступлениях против США. В чём обвиняют экс-президента?
02 августа 2023 09:06

Трампу предъявлено обвинение в преступлениях против США. В чём обвиняют экс-президента?

В Бразилию возвращаются киты. Там действует программа по защите этих животных
02 августа 2023 08:53

В Бразилию возвращаются киты. Там действует программа по защите этих животных

Оркестр из трущоб сыграет для Папы Франциска в Португалии
02 августа 2023 08:51

Оркестр из трущоб сыграет для Папы Франциска в Португалии