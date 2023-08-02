В Чили 5 человек погибли при крушении военного вертолёта на учениях

Новости Чили. Пять человек погибли при крушении военного вертолета в Чили. Это произошло во время ночных учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чили. Пять человек погибли при крушении военного вертолета в Чили. Это произошло во время ночных учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам свидетелей, машина потеряла скорость, рухнула в лес, что стало причиной пожара. Спасатели и военные не сразу смогли добраться до места крушения – после сильных дождей размыты дороги. Сейчас специалисты осматривают обломки, чтобы выяснить причины падения.