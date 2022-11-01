В Чикаго неизвестные открыли стрельбу по людям, отмечавшим Хэллоуин

Новости США. 14 человек получили ранения при стрельбе в американском Чикаго. Среди них трое детей 3, 11 и 13 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По рассказам очевидцев, неизвестные открыли беспорядочную стрельбу, проезжая на машине мимо толпы людей, отмечающих Хэллоуин. Все длилось буквально несколько секунд. Все пострадавшие доставлены в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Сейчас полиция занимается поиском нападавших, предположительно, их было двое.