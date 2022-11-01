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В Чикаго неизвестные открыли стрельбу по людям, отмечавшим Хэллоуин

01 ноября 2022 10:22
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Новости США. 14 человек получили ранения при стрельбе в американском Чикаго. Среди них трое детей 3, 11 и 13 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чикаго неизвестные открыли стрельбу по людям, отмечавшим Хэллоуин-1

По рассказам очевидцев, неизвестные открыли беспорядочную стрельбу, проезжая на машине мимо толпы людей, отмечающих Хэллоуин. Все длилось буквально несколько секунд. Все пострадавшие доставлены в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Сейчас полиция занимается поиском нападавших, предположительно, их было двое.

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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