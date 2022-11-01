Новый премьер Великобритании решил резко повысить налоги

Новости Великобритании. Новый премьер Великобритании Риши Сунак решил резко повысить налоги. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники в Минфине королевства. Таким образом он решил покрыть дефицит, образовавшийся в государственном бюджете. А это ни много ни мало 50 миллиардов фунтов стерлингов, или более 57 миллиардов долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пишет издание, «это будет жестко», потому что это затронет всех. Заткнуть финансовую дыру за счет сокращения госрасходов не получилось, поэтому решили сделать это за счет британцев. На прошлой неделе Сунак в своей первой речи в новой должности заявил, что стране предстоит преодолеть серьезные экономические проблемы. И подчеркнул, что это потребует непростых решений от правительства. И, похоже, это первое из них.