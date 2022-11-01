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Тысячи медиков собрались у Минздрава Аргентины, требуя повышения зарплаты

01 ноября 2022 07:23
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Новости Аргентины. В Аргентине прошли акции протеста медиков. В Буэнос-Айресе тысячи человек собрались у Министерства здравоохранения, требуя повышения зарплаты, на которую при нынешней экономической ситуации очень тяжело выжить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи медиков собрались у Минздрава Аргентины, требуя повышения зарплаты-1

Еще одним требованием митингующих стало увеличение финансирования отрасли. Состояние больниц, по мнению медиков, оставляет желать лучшего, а условия труда в них просто ужасные. Возникший кризис в здравоохранении в ближайшее время может еще больше усилиться из-за нехватки врачей. Количество желающих учиться на медицинских факультетах стремительно сокращается из-за низких зарплат и большой нагрузки.

# Акции протеста # Новости Аргентины # Фотофакт

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