Тысячи медиков собрались у Минздрава Аргентины, требуя повышения зарплаты

Новости Аргентины. В Аргентине прошли акции протеста медиков. В Буэнос-Айресе тысячи человек собрались у Министерства здравоохранения, требуя повышения зарплаты, на которую при нынешней экономической ситуации очень тяжело выжить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одним требованием митингующих стало увеличение финансирования отрасли. Состояние больниц, по мнению медиков, оставляет желать лучшего, а условия труда в них просто ужасные. Возникший кризис в здравоохранении в ближайшее время может еще больше усилиться из-за нехватки врачей. Количество желающих учиться на медицинских факультетах стремительно сокращается из-за низких зарплат и большой нагрузки.