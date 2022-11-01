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США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные военные учения

01 ноября 2022 07:31
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Новости Республики Корея. Южная Корея начала совместные с США крупнейшие в истории военные учения. Сеул задействовал в них более 130 истребителей, еще около 100 выделила американская сторона, включая самолеты электронной разведки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные военные учения-1

Впервые в них будут участвовать и австралийские ВВС. Кроме того, на маневры брошены войска морской пехоты, военно-морских и сухопутных сил США. Как сообщают южнокорейские информагентства, учения призваны дать «мощный сигнал» КНДР, которая, как предполагается, может провести свое седьмое испытание ядерного оружия. В свою очередь Пхеньян обвинил Сеул и Вашингтон в подготовке к войне с Северной Кореей.

# Военные учения # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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