В Честерском зоопарке родились два тигрёнка. Посмотрите на малышей

Волнительный момент. Таким было первое появление на публике для этих малышей, которые однажды внесут свой вклад в развитие популяции суматранских тигров.

В Афинах люди с питомцами смогли прогуляться по музею современного искусства – подробности здесь.

Пока неясно, какого пола новорожденные. Смотрителям это не хочется проверять под пристальным взглядом Касарны. Так зовут мать этих двух непосед, которые уже успели стать достопримечательностью в Честерском зоопарке.