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В Честерском зоопарке родились два тигрёнка. Посмотрите на малышей

10 апреля 2023 14:39
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Волнительный момент. Таким было первое появление на публике для этих малышей, которые однажды внесут свой вклад в развитие популяции суматранских тигров.  

В Честерском зоопарке родились два тигрёнка. Посмотрите на малышей-1

В Афинах люди с питомцами смогли прогуляться по музею современного искусства – подробности здесь.  

Пока неясно, какого пола новорожденные. Смотрителям это не хочется проверять под пристальным взглядом Касарны. Так зовут мать этих двух непосед, которые уже успели стать достопримечательностью в Честерском зоопарке.  

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