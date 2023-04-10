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«Больше всего впечатляет размер». Жители Нью-Йорка спешат увидеть необычный цветок в ботаническом саду

10 апреля 2023 14:37
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Новости США. Гигантский экзотический цветок привлекает жителей Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот экземпляр растет в местном ботаническом саду. Цветет он крайне редко и не дольше двух дней, так что времени у желающих увидеть трупный цветок (так он называется в народе) совсем мало.  

«Больше всего впечатляет размер». Жители Нью-Йорка спешат увидеть необычный цветок в ботаническом саду-1

Колин Додж, жительница США:  
Больше всего впечатляет размер. Я знаю, что здесь много орхидей и других растений. Но когда видишь что-то такое огромное, просто перехватывает дыхание.  

«Больше всего впечатляет размер». Жители Нью-Йорка спешат увидеть необычный цветок в ботаническом саду-4

В дикой природе цветок вырастает до 3,5 метров. В ботанических садах чуть меньше. Но высота – далеко не главная фишка растения. На самом деле, оно просто отвратительно пахнет. Но почему-то посетители не верят и спешат сами убедиться в неприятном аромате цветка.  

# Растения и цветы # Новости США # Фотофакт

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