«Больше всего впечатляет размер». Жители Нью-Йорка спешат увидеть необычный цветок в ботаническом саду

Новости США. Гигантский экзотический цветок привлекает жителей Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот экземпляр растет в местном ботаническом саду. Цветет он крайне редко и не дольше двух дней, так что времени у желающих увидеть трупный цветок (так он называется в народе) совсем мало.

Колин Додж, жительница США:

Больше всего впечатляет размер. Я знаю, что здесь много орхидей и других растений. Но когда видишь что-то такое огромное, просто перехватывает дыхание.