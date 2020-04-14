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В Чернобыльской зоне огонь подобрался к хранилищам радиоактивных отходов. Кто устроил пожар?

14 апреля 2020 08:36
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Новости Украины. В Украине задержали предполагаемого виновника пожара в Чернобыльской зоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им оказался 37-летний местный житель, который сжигал отходы и высыпал тлеющие остатки мусора на сухую траву.

В Чернобыльской зоне огонь подобрался к хранилищам радиоактивных отходов. Кто устроил пожар?-1

В Чернобыльской зоне огонь подобрался к хранилищам радиоактивных отходов. Кто устроил пожар?-3

После безуспешной попытки потушить возгорание самостоятельно мужчина не сообщил о случившемся ни полиции, ни спасателям.

В Украине горят леса в зоне отчуждения. «На территории Гомельской области не зафиксированы повышения радиационного фона»

Возбуждено уголовное дело. Сотни людей уже больше недели продолжают бороться с масштабным пожаром. Пламя приблизилось к хранилищам радиоактивных отходов закрытой атомной станции.

В Чернобыльской зоне огонь подобрался к хранилищам радиоактивных отходов. Кто устроил пожар?-6

В Чернобыльской зоне огонь подобрался к хранилищам радиоактивных отходов. Кто устроил пожар?-8

В Чернобыльской зоне огонь подобрался к хранилищам радиоактивных отходов. Кто устроил пожар?-10

В Чернобыльской зоне огонь подобрался к хранилищам радиоактивных отходов. Кто устроил пожар?-12

# Пожар # Фотофакт

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