В Украине горят леса в зоне отчуждения. «На территории Гомельской области не зафиксированы повышения радиационного фона»

Новости Беларуси. Непростая ситуация с пожарами складывается у южных границ Беларуси. На украинской территории в зоне отчуждения сегодня горит порядка 100 гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Непростая ситуация с пожарами складывается у южных границ Беларуси. На украинской территории в зоне отчуждения сегодня горит порядка 100 гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В тушении задействованы 140 человек и десятки единиц техники. Радиационный уровень по заявлению украинских спасателей в норме. Мониторинг ситуации ведут и подразделения МЧС Беларуси.
Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС:
На нашей территории пожаров не зафиксировано. Скажу, что со стороны Украины направляются все силы и средства, чтобы ликвидировать возгорание.
С нашей стороны, конечно же, сделаны минерализованные полосы. Постоянно дежурит наше подразделение и подразделение лесной охраны для того, чтобы если не будет локализован с той территории пожар, мы готовы его встретить.
На территории Гомельской области не зафиксированы повышения радиационного фона. Что находится на территории Украины? У нас данных сегодня таких нет.
Тем временем из-за потепления и отсутствия осадков ситуация в белорусских лесах также приближается к пожароопасной.
Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы
Только за прошлую неделю в Гомельской области были зафиксированы 90 возгораний, в большинстве случаев горели трава и кустарники.