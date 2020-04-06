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В Украине горят леса в зоне отчуждения. «На территории Гомельской области не зафиксированы повышения радиационного фона»

06 апреля 2020 14:08
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Новости Беларуси. Непростая ситуация с пожарами складывается у южных границ Беларуси. На украинской территории в зоне отчуждения сегодня горит порядка 100 гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине горят леса в зоне отчуждения. «На территории Гомельской области не зафиксированы повышения радиационного фона»-1

В тушении задействованы 140 человек и десятки единиц техники. Радиационный уровень по заявлению украинских спасателей в норме. Мониторинг ситуации ведут и подразделения МЧС Беларуси.

В Украине горят леса в зоне отчуждения. «На территории Гомельской области не зафиксированы повышения радиационного фона»-4

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС:
На нашей территории пожаров не зафиксировано. Скажу, что со стороны Украины направляются все силы и средства, чтобы ликвидировать возгорание.

С нашей стороны, конечно же, сделаны минерализованные полосы. Постоянно дежурит наше подразделение и подразделение лесной охраны для того, чтобы если не будет локализован с той территории пожар, мы готовы его встретить.

В Украине горят леса в зоне отчуждения. «На территории Гомельской области не зафиксированы повышения радиационного фона»-7

На территории Гомельской области не зафиксированы повышения радиационного фона. Что находится на территории Украины? У нас данных сегодня таких нет.

В Украине горят леса в зоне отчуждения. «На территории Гомельской области не зафиксированы повышения радиационного фона»-10

Тем временем из-за потепления и отсутствия осадков ситуация в белорусских лесах также приближается к пожароопасной.

Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы

Только за прошлую неделю в Гомельской области были зафиксированы 90 возгораний, в большинстве случаев горели трава и кустарники.

В Украине горят леса в зоне отчуждения. «На территории Гомельской области не зафиксированы повышения радиационного фона»-13

# Пожар # происшествия # Сергей Дичковский # Фотофакт

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