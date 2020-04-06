В Украине горят леса в зоне отчуждения. «На территории Гомельской области не зафиксированы повышения радиационного фона»

Новости Беларуси. Непростая ситуация с пожарами складывается у южных границ Беларуси. На украинской территории в зоне отчуждения сегодня горит порядка 100 гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тушении задействованы 140 человек и десятки единиц техники. Радиационный уровень по заявлению украинских спасателей в норме. Мониторинг ситуации ведут и подразделения МЧС Беларуси.

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС:

На нашей территории пожаров не зафиксировано. Скажу, что со стороны Украины направляются все силы и средства, чтобы ликвидировать возгорание.

С нашей стороны, конечно же, сделаны минерализованные полосы. Постоянно дежурит наше подразделение и подразделение лесной охраны для того, чтобы если не будет локализован с той территории пожар, мы готовы его встретить.