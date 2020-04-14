В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, в странах мира число заболевших снижается

Новости Китая. В Китае за последние сутки не зафиксировали ни одного летального исхода от коронавируса. Почти все новые случаи заражения ввозные. Об улучшении эпидемиологической обстановки сообщают и в Республике Корея. В стране выявили всего 27 новых инфицированных. Это один из наименьших суточных приростов с середины февраля.
Спад внешней торговли Китая негативно скажется на мировой экономике
Тем временем, в Австрии начали действовать смягченные карантинные ограничения. Возобновили работу некоторые магазины, в том числе специализированные предприятия.
Завершают разработку плана по снятию ограничений из-за COVID-19 также в США. Каким образом американские штаты будут возвращаться к нормальной жизни, станет известно в ближайшие дни. По словам Дональда Трампа, ситуация в стране стабилизируется. В некоторых штатах количество новых случаев заражения вирусом заметно снижается.