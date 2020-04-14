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В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, в странах мира число заболевших снижается

14 апреля 2020 08:02
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Новости Китая. В Китае за последние сутки не зафиксировали ни одного летального исхода от коронавируса. Почти все новые случаи заражения ввозные. Об улучшении эпидемиологической обстановки сообщают и в Республике Корея. В стране выявили всего 27 новых инфицированных. Это один из наименьших суточных приростов с середины февраля.

Спад внешней торговли Китая негативно скажется на мировой экономике

В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, в странах мира число заболевших снижается-1

В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, в странах мира число заболевших снижается-3

В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, в странах мира число заболевших снижается-5

Тем временем, в Австрии начали действовать смягченные карантинные ограничения. Возобновили работу некоторые магазины, в том числе специализированные предприятия.

Завершают разработку плана по снятию ограничений из-за COVID-19 также в США. Каким образом американские штаты будут возвращаться к нормальной жизни, станет известно в ближайшие дни. По словам Дональда Трампа, ситуация в стране стабилизируется. В некоторых штатах количество новых случаев заражения вирусом заметно снижается.

В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, в странах мира число заболевших снижается-8

В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, в странах мира число заболевших снижается-10

В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, в странах мира число заболевших снижается-12

# Коронавирус # Фотофакт

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