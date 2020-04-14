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В США из-за торнадо погибли более 20 человек

14 апреля 2020 07:17
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Новости США. На юге США бушуют торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ряде штатов объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В США из-за торнадо погибли более 20 человек-1

Из-за разгула стихии погибли более 20 человек. Непогода привела к затоплениям и оползням, повалены деревья и столбы, повреждены сотни домов. Почти 800 тысяч человек остались без энергоснабжения. Жителям приходится спасаться в специальных убежищах. Однако их использование в настоящее время осложняется мерами из-за распространения коронавируса в стране.

В США из-за торнадо погибли более 20 человек-4

В США из-за торнадо погибли более 20 человек-6

В США из-за торнадо погибли более 20 человек-8

В США из-за торнадо погибли более 20 человек-10

В США из-за торнадо погибли более 20 человек-12

# Торнадо в США # Фотофакт

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