В США из-за торнадо погибли более 20 человек

Из-за разгула стихии погибли более 20 человек. Непогода привела к затоплениям и оползням, повалены деревья и столбы, повреждены сотни домов. Почти 800 тысяч человек остались без энергоснабжения. Жителям приходится спасаться в специальных убежищах. Однако их использование в настоящее время осложняется мерами из-за распространения коронавируса в стране.