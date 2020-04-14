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Спад внешней торговли Китая негативно скажется на мировой экономике

14 апреля 2020 06:49
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Новости Китая. Один в поле не воин: спад внешней торговли Китая продолжится на фоне слабого мирового спроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После победы страны над коронавирусом заводы в Поднебесной почти полностью восстановили свое производство.

Спад внешней торговли Китая негативно скажется на мировой экономике-1

Спад внешней торговли Китая негативно скажется на мировой экономике-3

Однако появилась другая проблема. Парализованная по всему миру система поставок из других стран угрожает экономике КНР. Многие зарубежные заказы для предприятий постоянно отменяются. В итоге китайские заводы простаивают, что приводит к неизбежным увольнениям рабочих. При этом прогнозы брокеров не утешают – с апреля по июнь экспорт Китая упадет как минимум на 20 %, что впоследствии негативно отразится на мировой экономике.

Спад внешней торговли Китая негативно скажется на мировой экономике-6

Спад внешней торговли Китая негативно скажется на мировой экономике-8

# Коронавирус # Фотофакт

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