Спад внешней торговли Китая негативно скажется на мировой экономике

Новости Китая. Один в поле не воин: спад внешней торговли Китая продолжится на фоне слабого мирового спроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После победы страны над коронавирусом заводы в Поднебесной почти полностью восстановили свое производство.

Однако появилась другая проблема. Парализованная по всему миру система поставок из других стран угрожает экономике КНР. Многие зарубежные заказы для предприятий постоянно отменяются. В итоге китайские заводы простаивают, что приводит к неизбежным увольнениям рабочих. При этом прогнозы брокеров не утешают – с апреля по июнь экспорт Китая упадет как минимум на 20 %, что впоследствии негативно отразится на мировой экономике.