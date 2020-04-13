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В Чернобыльской зоне больше недели не могут потушить лесные пожары

13 апреля 2020 12:00
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Новости Украины. В Чернобыльской зоне отчуждения более недели продолжается борьба с масштабными лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Чернобыльской зоне больше недели не могут потушить лесные пожары-1

В Чернобыльской зоне больше недели не могут потушить лесные пожары-3

В трёх лесничествах возгорания всё ещё не удаётся взять под контроль. В тушении принимают участие сотни людей и десятки единиц техники. Только за прошедшие сутки авиацией было осуществлено 143 рейда, сброшено 370 тонн воды.

В Чернобыльской зоне больше недели не могут потушить лесные пожары-6

Ситуацию усложняет сухая ветреная погода, которая способствует распространению огня. По данным специалистов, радиационная обстановка в Киеве и Киевской области стабильная, показатели не превышают допустимых значений.

В 52 районах Беларуси ввели запрет на посещение лесов

В Чернобыльской зоне больше недели не могут потушить лесные пожары-9

# Пожар # Фотофакт

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