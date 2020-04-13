В Чернобыльской зоне больше недели не могут потушить лесные пожары

Новости Украины. В Чернобыльской зоне отчуждения более недели продолжается борьба с масштабными лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В трёх лесничествах возгорания всё ещё не удаётся взять под контроль. В тушении принимают участие сотни людей и десятки единиц техники. Только за прошедшие сутки авиацией было осуществлено 143 рейда, сброшено 370 тонн воды.