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Из-за пандемии пассажиропоток в Германии снизился на 98 %

13 апреля 2020 08:30
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Новости Германии. В аэропортах Германии пандемия коронавируса привела к снижению пассажиропотока на 98 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По словам экспертов, это «исторический минимум» загруженности воздушных гаваней. И судя по всему, это ещё не окончательная цифра.

Из-за пандемии пассажиропоток в Германии снизился на 98 %-1

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Когда страна завершит программу возвращения своих граждан на родину, работа авиасектора будет полностью приостановлена, что может грозить финансовой катастрофой. Чтобы аэропорты могли оставаться открытыми и оказывать услуги населению, им необходима будет государственная поддержка.  

# Коронавирус # Фотофакт

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