Из-за пандемии пассажиропоток в Германии снизился на 98 %

Новости Германии. В аэропортах Германии пандемия коронавируса привела к снижению пассажиропотока на 98 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам экспертов, это «исторический минимум» загруженности воздушных гаваней. И судя по всему, это ещё не окончательная цифра.
В Москве вводят пропускной режим
Когда страна завершит программу возвращения своих граждан на родину, работа авиасектора будет полностью приостановлена, что может грозить финансовой катастрофой. Чтобы аэропорты могли оставаться открытыми и оказывать услуги населению, им необходима будет государственная поддержка.