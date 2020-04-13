Из-за пандемии пассажиропоток в Германии снизился на 98 %

Новости Германии. В аэропортах Германии пандемия коронавируса привела к снижению пассажиропотока на 98 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам экспертов, это «исторический минимум» загруженности воздушных гаваней. И судя по всему, это ещё не окончательная цифра.