В Конго обстреляли самолёт, который должен был увезти туристов

Новости мира. В аэропорту Конго обстреляли пассажирский самолёт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло на стоянке в воздушной гавани города Пуэнт-Нуар.

Лайнер французской авиакомпании должен был вывезти из Африки туристов, которые застряли там из-за пандемии. Поскольку в момент атаки на борту самолёта не было ни экипажа, ни пассажиров, обошлось без пострадавших. Из-за пандемии пассажиропоток в Германии снизился на 98 %