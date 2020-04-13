Прямой эфир

В Конго обстреляли самолёт, который должен был увезти туристов

13 апреля 2020 08:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. В аэропорту Конго обстреляли пассажирский самолёт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло на стоянке в воздушной гавани города Пуэнт-Нуар.

В Конго обстреляли самолёт, который должен был увезти туристов-1

Лайнер французской авиакомпании должен был вывезти из Африки туристов, которые застряли там из-за пандемии. Поскольку в момент атаки на борту самолёта не было ни экипажа, ни пассажиров, обошлось без пострадавших.

Из-за пандемии пассажиропоток в Германии снизился на 98 %

В Конго обстреляли самолёт, который должен был увезти туристов-4

Однако воздушное судно было серьёзно повреждено. На фюзеляже остались отверстия от пуль. Вылет пришлось отложить на сутки, чтобы заменить лайнер. 

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за пандемии пассажиропоток в Германии снизился на 98 %
13 апреля 2020 08:30

Из-за пандемии пассажиропоток в Германии снизился на 98 %

В Москве вводят пропускной режим
13 апреля 2020 07:02

В Москве вводят пропускной режим

Вольфганг Водарг про инфодемию: «Чего не хватает, так это рационального взгляда на вещи»
12 апреля 2020 20:22

Вольфганг Водарг про инфодемию: «Чего не хватает, так это рационального взгляда на вещи»