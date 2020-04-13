В Конго обстреляли самолёт, который должен был увезти туристов

Новости мира. В аэропорту Конго обстреляли пассажирский самолёт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло на стоянке в воздушной гавани города Пуэнт-Нуар.
Новости мира. В аэропорту Конго обстреляли пассажирский самолёт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло на стоянке в воздушной гавани города Пуэнт-Нуар.
Лайнер французской авиакомпании должен был вывезти из Африки туристов, которые застряли там из-за пандемии. Поскольку в момент атаки на борту самолёта не было ни экипажа, ни пассажиров, обошлось без пострадавших.
Однако воздушное судно было серьёзно повреждено. На фюзеляже остались отверстия от пуль. Вылет пришлось отложить на сутки, чтобы заменить лайнер.