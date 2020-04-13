Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти

Новости мира. Страны ОПЕК+ пришли к соглашению. В мае-июне добыча нефти будет снижена на 9,7 миллионов баррелей в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Страны ОПЕК+ пришли к соглашению. В мае-июне добыча нефти будет снижена на 9,7 миллионов баррелей в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во втором полугодии 2020 снижение составит 8 миллионов барр/сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года – 6 миллионов барр/сутки.
Переговоры велись с минувшей недели и могли завершиться значительно раньше, однако Мексику не устраивали новые условия. На прошедшей накануне видеоконференции все споры удалось разрешить. Соглашение стало реакцией стран-экспортёров нефти на обвал котировок, который произошёл из-за конфликта России и Саудовской Аравии, а также пандемии COVID-19.