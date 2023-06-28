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В Чехии задержали международную группу по перевозке мигрантов

28 июня 2023 11:45
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Новости Чехии. В Чехии раскрыта крупная международная группировка, которая промышляла незаконной транспортировкой людей. В ходе масштабной полицейской спецоперации задержаны 14 человек, 13 из них иностранцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии задержали международную группу по перевозке мигрантов-1

Злоумышленники занимались перевозкой мигрантов из Турции в Европу. За свои услуги они брали 1 000 долларов с человека. По предварительным оценкам, за два года преступники заработали таким образом более миллиона долларов. По чешским законам им грозит до 16 лет лишения свободы.

# Торговля людьми # Новости Чехии # Фотофакт

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