Германия отправит в Литву ещё 4 тысячи военных

Германия отправит в Литву еще 4 тысячи своих военных. Об этом сообщил глава немецкого министерства обороны Борис Писториус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, такая «мощная бригада» должна там разместиться на долгое время. Все эти солдаты будут помогать в создании и расширении на территории Литвы необходимой инфраструктуры для пребывания военных ФРГ. Переброска внушительного контингента армии, по мнению главы военного ведомства, необходима, чтобы укрепить восточный фланг Североатлантического альянса. Кроме того, это очень важно для дальнейшего проведения совместных учений. В Литве уже размещены примерно 800 военнослужащих из Германии.