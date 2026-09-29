Новости по тегу #Новости Чехии

В центре чешской столицы собрались тысячи человек против действий кабмина и премьер‑министра страны Андрея Бабиша.
По самым оптимистичным прогнозам, урожай зерновых сократится примерно на 20 %. Только одной кукурузы соберут как минимум на 35 % меньше, чем в 2025 году.
Акция проводится в ответ на недавно принятый законопроект о национализации средств массовой информации, который, по мнению протестующих, лишит их независимости. Правительство намерено изменить систему финансирования общественных СМИ.
Основной причиной проведения митинга стал отказ руководителя страны утвердить на пост министра окружающей среды Филипа Турека – представителя лидера ультраправой партии «Автомобилистов».
Согласно опросам общественного мнения, оппозиционное движение «Акция недовольных граждан» бывшего премьер-министра Андрея Бабиша уверенно лидирует. Оно опережает прозападную партию «Вместе» главы правительства Петра Фиалы на 10 %.
В марте чешских граждан ожидает подорожание муки, масла и молока, а цены на мясную продукцию растут уже, причем каждую неделю.
Погибли две женщины.
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