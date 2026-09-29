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Новости по тегу #Новости Чехии

В Праге прошла масштабная антиправительственная акция
29 сентября 2026 08:27

В Праге прошла масштабная антиправительственная акция

Аномальная засуха серьезно угрожает продовольственной безопасности Чехии
27 августа 2026 09:00

Аномальная засуха серьезно угрожает продовольственной безопасности Чехии

В Чехии прошли акции в поддержку независимости СМИ
06 мая 2026 08:51

В Чехии прошли акции в поддержку независимости СМИ

Около 100 тысяч человек вышли на митинг в Праге в поддержку президента
03 февраля 2026 05:58

Около 100 тысяч человек вышли на митинг в Праге в поддержку президента

В Чехии подводят итоги парламентских выборов – исход может изменить всё
04 октября 2025 16:55

В Чехии подводят итоги парламентских выборов – исход может изменить всё

Чешские фермеры спровоцировали рост цен на продукты питания
27 февраля 2025 20:24

Чешские фермеры спровоцировали рост цен на продукты питания

В Чехии подросток с ножом напал на сотрудников торгового центра
20 февраля 2025 13:44

В Чехии подросток с ножом напал на сотрудников торгового центра

4 человека погибли при столкновении двух поездов в Чехии
06 июня 2024 08:00

4 человека погибли при столкновении двух поездов в Чехии

Чешские фермеры заблокировали центр Праги
07 марта 2024 14:03

Чешские фермеры заблокировали центр Праги

Чешские фермеры начинают блокаду Праги
19 февраля 2024 14:10

Чешские фермеры начинают блокаду Праги

В Чехии объявили 23 декабря днём траура из-за стрельбы и гибели 14 человек
22 декабря 2023 06:51

В Чехии объявили 23 декабря днём траура из-за стрельбы и гибели 14 человек

Отопление подорожало: в 2024-м чехам придётся платить больше
18 декабря 2023 15:11

Отопление подорожало: в 2024-м чехам придётся платить больше