Немецкая модель экономики, которая долгое время считалась эталоном, терпит крах, показывая неспособность адаптироваться к новым экономическим реалиям. По данным немецкого статистического агентства, сейчас в стране самый низкий показатель промышленного производства со времен пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2024 год падение ВВП составило 4,5 %, что ставит под вопрос перспективы развития всей еврозоны. Так, локомотив Европы переживает серьезный спад. Снижение производства немецких машин и оборудования усугубляет ситуацию, перечеркивая позитивные результаты фармацевтической промышленности. А объемы строительного производства демонстрируют устойчивую стагнацию, оставаясь на уровне 2024 года.

Также Бундесбанк предупреждает о возможном дальнейшем падении ВВП, особенно в случае введения Дональдом Трампом обещанных пошлин. Тем не менее правительство продолжает винить во всем Россию. В ходе заседания Бундестага бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не он, а Путин прекратил поставки газа.

Видимо, политик забыл, что именно Украина не захотела продлевать контракт по транзиту газа и продолжает выкачивать из Евросоюза деньги на вооружение. Напомним, что 23 февраля в Германии пройдут выборы премьер-министра. Стране будут необходимы радикальные реформы и новые подходы к управлению экономикой, чтобы избежать дальнейшего скатывания в рецессию.