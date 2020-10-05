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В Чехии из-за сильного роста числа заражённых коронавирусом ввели режим ЧП

05 октября 2020 07:12
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Новости Чехии. Режим чрезвычайного положения начинает действовать в Чехии. Решение принято на фоне сильнейшего роста числа зараженных коронавирусом в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии из-за сильного роста числа заражённых коронавирусом ввели режим ЧП-1

В регионах, где наблюдается наиболее быстрое распространение инфекции, закрывают школы. Ограничено количество участников культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Заведения общепита по-прежнему не будут работать с 10 вечера до 6 утра.

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В Чехии из-за сильного роста числа заражённых коронавирусом ввели режим ЧП-4

Чрезвычайное положение введено сроком на месяц. Таким образом власти республики надеются замедлить распространение COVID-19.

# Коронавирус # Фотофакт

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