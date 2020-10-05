В Чехии из-за сильного роста числа заражённых коронавирусом ввели режим ЧП

Новости Чехии. Режим чрезвычайного положения начинает действовать в Чехии. Решение принято на фоне сильнейшего роста числа зараженных коронавирусом в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионах, где наблюдается наиболее быстрое распространение инфекции, закрывают школы. Ограничено количество участников культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Заведения общепита по-прежнему не будут работать с 10 вечера до 6 утра.

Париж могут причислить к зонам повышенной опасности из-за коронавируса. Как Европа справляется с пандемией?