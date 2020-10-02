Париж могут причислить к зонам повышенной опасности из-за коронавируса. Как Европа справляется с пандемией?

Французская столица с 5 октября может быть причислена к зонам повышенной опасности из-за растущих темпов распространения COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже и пригородах на 100 тысяч жителей приходится более 250 инфицированных. Из них около 30-35 % граждан нуждаются в реанимации. За сутки было выявлено почти 14 тысяч инфицированных. 63 человека скончались.

Если в ближайшие дни число заболевших не снизится, властям придется объявить Париж зоной повышенной опасности и ввести дополнительные ограничения.

Тем временем в Италии впервые с апреля за сутки коронавирус подтвердился более чем у 2 тысяч граждан. Премьер-министр страны намерен предложить парламенту продлить режим чрезвычайной ситуации до конца января 2021 года.