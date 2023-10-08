Прямой эфир

В центре Рима прошёл митинг против участия в военных конфликтах

08 октября 2023 08:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Крупнейший профсоюз Италии провел митинг в центре Рима. Помимо Всеобщей конфедерации труда, участие в демонстрации также приняли различные политические группы и организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Рима прошёл митинг против участия в военных конфликтах-1

Активисты выступили против увеличения военных расходов страны, а также ее участия в вооруженных конфликтах. Митингующие отметили, что войне – цитата – не место в истории. Намекнув также, что данная забастовка не последняя. Труд и мир, а не война и бедность – один из главных лозунгов активистов, написанный на плакатах.

# Кризис в ЕС # Новости Италии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В результате конфликта Израиля и Палестины погибли более 500 человек
08 октября 2023 08:11

В результате конфликта Израиля и Палестины погибли более 500 человек

Что ждёт Ближний Восток? Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа
07 октября 2023 19:17

Что ждёт Ближний Восток? Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа

Рыба гниёт с головы. Кто же виноват в секс-скандалах польских священников и причем здесь выборы?
07 октября 2023 17:23

Рыба гниёт с головы. Кто же виноват в секс-скандалах польских священников и причем здесь выборы?