В центре Рима прошёл митинг против участия в военных конфликтах

Новости Италии. Крупнейший профсоюз Италии провел митинг в центре Рима. Помимо Всеобщей конфедерации труда, участие в демонстрации также приняли различные политические группы и организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты выступили против увеличения военных расходов страны, а также ее участия в вооруженных конфликтах. Митингующие отметили, что войне – цитата – не место в истории. Намекнув также, что данная забастовка не последняя. Труд и мир, а не война и бедность – один из главных лозунгов активистов, написанный на плакатах.