Что ждёт Ближний Восток? Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа

Налаживать связи с помощью диалога сегодня готовы не все. Некоторые страны по-прежнему предпочитают общаться на языке силы. Сегодня на карте мира одной горячей точкой стало больше. В результате военного конфликта между Палестиной и Израилем погибли около 200 человек, почти 2 000 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этим субботним утром жителей Израиля разбудил шум снарядов и сирены. Отряды палестинских вооруженных боевиков проникли на израильскую территорию. Сектор Газа выпустил по стране несколько тысяч ракет. Данные действия стали ответом на убийства мусульман в Иерусалиме.

Сейчас в Израиле действует чрезвычайное положение. Очевидцы сообщают об уличных боях, диверсанты обстреливают полицейских Израиля и местных жителей.

Около 6 утра рядом с домом упала ракета. Все сгорело, дом разрушился. Мы услышали сильный толчок, ребенок испугался. Атака ведется в том числе по жилым домам. Но паники на улицах израильских городов нет.

Ариэль Бульштейн, внештатный советник премьер-министра Израиля:

Нельзя назвать никак по-другому, кроме как бойня. Они проходили от одного дома к другому, искали гражданских и убивали их. Часть целыми семьями была убита, часть была захвачена в качестве заложников. И эта ситуация, к сожалению, продолжается до нынешнего момента. Израильская армия начала зачистку этих населенных пунктов, но она происходит довольно медленно из-за большого числа заложников. Ответные действия Израиля не заставили себя ждать. Страна начала контртеррористическую операцию в секторе Газа. Армия обороны перешла в состояние готовности к войне, начала срочную мобилизацию резервистов и переброску сил к границе и нанесла удары по целям в регионе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел срочное совещание с руководством силовых структур.

Ариэль Бульштейн:

Израильское общество в этом плане в какой-то мере уникально. Его первая реакция это не страх, а желание чем-то помочь. Есть огромные очереди во всех больницах, где можно сдать кровь. Настолько большие, что людей просто просят воздержаться от этого, потому что нет возможности столько крови принять. Есть гигантские очереди в призывных пунктах, где собираются резервисты, чтобы принять участие в военной операции. Пришло больше людей, чем нужно мобилизовать для проведения этой операции.

Нетаньяху также призвал жителей объединиться ради победы в войне и отметил, что сектор Газа заплатит огромную цену за нападение. А вот, собственно, и цена. Минздрав Палестины опубликовал предварительные данные потерь: более 160 погибших, почти тысяча раненых.

Армия Израиля вывозит военную технику из южного региона, чтобы она не досталось противнику. В сектор Газа боевые машины привозят как трофей. ХАМАС захватил 14 израильских танков.