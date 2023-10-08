В результате конфликта Израиля и Палестины погибли более 500 человек

Мы продолжаем следить развитием конфликта между Израилем и Палестиной. Количество погибших в результате противостояния превысило 500 человек. Более трех тысяч получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер Израиля заявил о завершении первого этапа контртеррористической операции и ликвидации большей части сил противника. Кроме того, армия страны создала закрытую военную зону в районе сектора Газа. С утра военные Израиля также ведут огонь по территории Ливана. В Тель-Авиве данные действия назвали ответными. Ракетные обстрелы продолжаются и со стороны сектора Газа. Основной удар пришелся по Ашкелону. Под огнем и Тель-Авив. Сегодня, 8 октября, палестино-израильский конфликт обсудит Совет безопасности ООН.