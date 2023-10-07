Рыба гниёт с головы. Кто же виноват в секс-скандалах польских священников и причем здесь выборы?

Новости Польши. До выборов в Польше остается чуть больше недели. А репутацию правящей партии «ПиС» еще больше испортила скандальная вечеринка, организаторами которой стали священники. В здании прихода Пресвятой Девы Марии Ангельской в городе Домброва-Гурнича Сосновецкой епархии устроили оргию. Этот случай далеко не единственное разоблачение католической церкви в соседнем государстве. И возможно, дело не приобрело бы такой резонанс, если бы не избирательная кампания. Ведь у истории есть и политическая сторона. Подробности в материале Новости «24 часа» на СТВ.

Правящая партия «Право и справедливость» втянула католическую церковь в избирательную кампанию, и теперь ночной каприз священника стал одной из самых обсуждаемых тем в Польше, что уже отразилось на предвыборных рейтингах. Историю активно использует оппозиция, а независимые СМИ провели целое расследование о том, что же происходило в Сосновецкой епархии. И выяснили много интересного.

Рыба всегда гниет с головы. Сосновецкая епархия, находится в ведении епископа Гжегожа Кашака, назначенца из Ватикана. После произошедшего он призвал прихожан молиться за «сбившихся с пути священников». Но по словам одного из служителей церкви, который дал интервью журналистам, секс-скандалы в Сосновеце были и раньше. Правда, огласки эти истории не получали. Именно с подачи Кашака все заметали под ковер.

Конечно, для проведения внутренней проверки касательно преступлений, которые называют преступлениями против шестой заповеди, можно обращаться и напрямую в Ватикан, но там у Кашака связи. 17 лет он работал в аппарате Святого Престола в Папском совете по делам семьи. В 1997 году стал личным секретарем председателя Совета – кардинала Трухильо, о сексуальных предпочтениях которого подробно написал Фредерик Мартель в книге-расследовании «Содома».

Трухильо, по мнению автора издания, был одним из ближайших советников Иоанна Павла II. На словах оба были ярыми противниками гомосексуализма. Однако Трухильо стал героем многих скандалов, выбирая себе любовников из числа семинаристов и молодых священников. Под руководством этого человека Гжегож Кашак – тот самый руководитель Сосновецкой епархии – и работал более 17 лет.

Как пишут независимые СМИ, сейчас Ватикан не только проводит проверку, но и негласно инструктирует Кашака, как замять ситуацию. На это указывает формальный тон сообщений и полное отсутствие реакции на возмущение людей. В марте 2023 года в епархии произошел еще один скандал – в городе Сосновец священник убил 26-летнего дьякона, а затем покончил жизнь самоубийством, прыгнув под поезд. Оба служили в Сосновецкой Соборной базилике. О том, что стало причиной убийства и самоубийства, можно только догадываться – возможно, речь об интимных отношениях и ревности, но никакой официальной информации нет.

Впрочем, о вседозволенности польских ксендзов слухи ходили и раньше. 13 лет назад ректор Сосновецкой семинарии, преподобный доктор Мариуш Т, как его называют в местных СМИ, также стал фигурантом скандала. От человека, который представился геем, ему поступило предложение о свидании в одном из местных клубов по интересам в центре Кракова. И священник не отказался. Но «любовником» оказался преподаватель университета, который, разоблачив священнослужителя, описал его лицемерие в социальных сетях. В 2012 году, когда дело получило огласку, ректор был уволен, а семинарию закрыли. Причина подобных проблем католической церкви – абсолютная власть епископов, которую дает каноническое право. Своим личным решением они могут повернуть любую ситуацию в ту или иную сторону, и, как показывает время, вместо лишения сана, провинившихся священников оправдывают.

Но из-за выборов рядовое дело с ксендзом и геем-проституткой приняло политический оборот. И если сейчас дело не замять, то могут обнажиться и другие факты о жизни католического клира, что недопустимо для правящей партии. В Польше служат почти 200 епископов и 30 тысяч священников – это мощный инструмент пропаганды режима. Да и с точки зрения Рима это местное дело, поэтому ситуацию замалчивают и в Ватикане, и на местном уровне. Правительственная пресса сейчас отрабатывает версию, что это вообще была не групповая оргия, что священник был там один. И что это его личное дело, а не системная проблема в приходе.

Но простым полякам чаще всего не до политики, и теперь они искренне не понимают, почему ксендза, который покупает любовь мужчин за деньги, не гонят взашей. Вечеринка вызвала массовое возмущение у прихожан костела, особенно среди родителей учеников католической начальной школы, а также государственных школ города, ученики которых готовились к первому причастию. По мнению родителей, прихожане костела Пресвятой Девы Марии Ангелов утратили доверие к священнослужителям прихода. И теперь прихожане не хотят, чтобы их детей готовили к таинству священники, живущие во грехе. На что руководство Сосновецкой епархии посоветовало сменить приход.