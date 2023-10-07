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Рыба гниёт с головы. Кто же виноват в секс-скандалах польских священников и причем здесь выборы?

07 октября 2023 17:23
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Новости Польши. До выборов в Польше остается чуть больше недели. А репутацию правящей партии «ПиС» еще больше испортила скандальная вечеринка, организаторами которой стали священники. В здании прихода Пресвятой Девы Марии Ангельской в городе Домброва-Гурнича Сосновецкой епархии устроили оргию. Этот случай далеко не единственное разоблачение католической церкви в соседнем государстве. И возможно, дело не приобрело бы такой резонанс, если бы не избирательная кампания. Ведь у истории есть и политическая сторона.

Подробности в материале Новости «24 часа» на СТВ.

Рыба гниёт с головы. Кто же виноват в секс-скандалах польских священников и причем здесь выборы?-1

Правящая партия «Право и справедливость» втянула католическую церковь в избирательную кампанию, и теперь ночной каприз священника стал одной из самых обсуждаемых тем в Польше, что уже отразилось на предвыборных рейтингах. Историю активно использует оппозиция, а независимые СМИ провели целое расследование о том, что же происходило в Сосновецкой епархии. И выяснили много интересного.

Рыба гниёт с головы. Кто же виноват в секс-скандалах польских священников и причем здесь выборы?-4

Рыба всегда гниет с головы. Сосновецкая епархия, находится в ведении епископа Гжегожа Кашака, назначенца из Ватикана. После произошедшего он призвал прихожан молиться за «сбившихся с пути священников». Но по словам одного из служителей церкви, который дал интервью журналистам, секс-скандалы в Сосновеце были и раньше. Правда, огласки эти истории не получали. Именно с подачи Кашака все заметали под ковер.

Рыба гниёт с головы. Кто же виноват в секс-скандалах польских священников и причем здесь выборы?-7

Конечно, для проведения внутренней проверки касательно преступлений, которые называют преступлениями против шестой заповеди, можно обращаться и напрямую в Ватикан, но там у Кашака связи. 17 лет он работал в аппарате Святого Престола в Папском совете по делам семьи. В 1997 году стал личным секретарем председателя Совета – кардинала Трухильо, о сексуальных предпочтениях которого подробно написал Фредерик Мартель в книге-расследовании «Содома».

Рыба гниёт с головы. Кто же виноват в секс-скандалах польских священников и причем здесь выборы?-10

Трухильо, по мнению автора издания, был одним из ближайших советников Иоанна Павла II. На словах оба были ярыми противниками гомосексуализма. Однако Трухильо стал героем многих скандалов, выбирая себе любовников из числа семинаристов и молодых священников. Под руководством этого человека Гжегож Кашак – тот самый руководитель Сосновецкой епархии – и работал более 17 лет.

Рыба гниёт с головы. Кто же виноват в секс-скандалах польских священников и причем здесь выборы?-13

Как пишут независимые СМИ, сейчас Ватикан не только проводит проверку, но и негласно инструктирует Кашака, как замять ситуацию. На это указывает формальный тон сообщений и полное отсутствие реакции на возмущение людей. В марте 2023 года в епархии произошел еще один скандал – в городе Сосновец священник убил 26-летнего дьякона, а затем покончил жизнь самоубийством, прыгнув под поезд. Оба служили в Сосновецкой Соборной базилике. О том, что стало причиной убийства и самоубийства, можно только догадываться – возможно, речь об интимных отношениях и ревности, но никакой официальной информации нет.

Рыба гниёт с головы. Кто же виноват в секс-скандалах польских священников и причем здесь выборы?-16

Впрочем, о вседозволенности польских ксендзов слухи ходили и раньше. 13 лет назад ректор Сосновецкой семинарии, преподобный доктор Мариуш Т, как его называют в местных СМИ, также стал фигурантом скандала. От человека, который представился геем, ему поступило предложение о свидании в одном из местных клубов по интересам в центре Кракова. И священник не отказался. Но «любовником» оказался преподаватель университета, который, разоблачив священнослужителя, описал его лицемерие в социальных сетях. В 2012 году, когда дело получило огласку, ректор был уволен, а семинарию закрыли.

Причина подобных проблем католической церкви – абсолютная власть епископов, которую дает каноническое право. Своим личным решением они могут повернуть любую ситуацию в ту или иную сторону, и, как показывает время, вместо лишения сана, провинившихся священников оправдывают.

Рыба гниёт с головы. Кто же виноват в секс-скандалах польских священников и причем здесь выборы?-19

Но из-за выборов рядовое дело с ксендзом и геем-проституткой приняло политический оборот. И если сейчас дело не замять, то могут обнажиться и другие факты о жизни католического клира, что недопустимо для правящей партии. В Польше служат почти 200 епископов и 30 тысяч священников – это мощный инструмент пропаганды режима. Да и с точки зрения Рима это местное дело, поэтому ситуацию замалчивают и в Ватикане, и на местном уровне. Правительственная пресса сейчас отрабатывает версию, что это вообще была не групповая оргия, что священник был там один. И что это его личное дело, а не системная проблема в приходе.

Рыба гниёт с головы. Кто же виноват в секс-скандалах польских священников и причем здесь выборы?-22

Но простым полякам чаще всего не до политики, и теперь они искренне не понимают, почему ксендза, который покупает любовь мужчин за деньги, не гонят взашей. Вечеринка вызвала массовое возмущение у прихожан костела, особенно среди родителей учеников католической начальной школы, а также государственных школ города, ученики которых готовились к первому причастию. По мнению родителей, прихожане костела Пресвятой Девы Марии Ангелов утратили доверие к священнослужителям прихода. И теперь прихожане не хотят, чтобы их детей готовили к таинству священники, живущие во грехе. На что руководство Сосновецкой епархии посоветовало сменить приход.

Рыба гниёт с головы. Кто же виноват в секс-скандалах польских священников и причем здесь выборы?-25

Выходит, что Польша не может толком разобраться во внутренней политике, при этом пытается учить жизни других. Избирательная кампания у соседей построена на лжи, агрессии, военных провокациях, коррупционных и сексуальных скандалах. И то количество грязи, которое вылилось на жителей Польши за последние несколько месяцев, вызвало у людей шок. Настроения электората меняются, и, вероятнее всего, за неделю до выборов избиратели всерьез задумаются, стоит ли держать у власти лжецов и коррупционеров.

# Выборы в Польше # Новости Польши # Фотофакт

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