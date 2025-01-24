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В центре Белграда разместили плакаты в поддержку Лукашенко

24 января 2025 07:21
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В ответ на принятую депутатами Европарламента резолюцию, в которой страны ЕС призвали не признавать итоги президентских выборов в Беларуси, плакаты с фотографией Президента Александра Лукашенко и надписью «Победитель!» разместило в центре Белграда сербское консервативное движение «Наши», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Белграда разместили плакаты в поддержку Лукашенко-2

Как рассказали участники инициативы, таким образом они четко выражают послание поддержки братскому белорусскому народу и его лидеру, которые стали целью организованной кампании, направленной на подрыв суверенитета страны. 

Размещение плакатов – это четкое заявление против вмешательства иностранных сил во внутренние дела суверенных государств. В движении «Наши» также подчеркнули, что Беларусь и Сербия имеют глубокие исторические и культурные связи, белорусский народ неоднократно доказывал свою дружбу по отношению к Сербии. 

Нынешний жест напоминает, что солидарность и совместная борьба против внешнего диктата – общая обязанность.

# Беларусь-Сербия # Выборы в Беларуси

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