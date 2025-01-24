Трамп хочет обрушить цены на нефть, чтобы завершить конфликт в Украине

Выступая дистанционно на форуме в Давосе, американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы способствовать прекращению конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что его команда уже начала работу по урегулированию этого конфликта и Киев готов к переговорам.