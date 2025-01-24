Трамп хочет обрушить цены на нефть, чтобы завершить конфликт в Украине
Выступая дистанционно на форуме в Давосе, американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы способствовать прекращению конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что его команда уже начала работу по урегулированию этого конфликта и Киев готов к переговорам.
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При этом эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Трамп через ОПЕК хочет поставить ультиматум перед Россией, но это будет негативно для всех участников.
Трамп также пригрозил новыми экономическими санкциями, если Москва не остановит спецоперацию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит в этих угрозах ничего нового.