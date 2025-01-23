Теперь энергетический кризис сопровождается не только блэкаутами в домах европейских граждан, но и повсеместной инфляцией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, жители Франции вынуждены экономить на всем, сообщают данные последних соцопросов.
Более 80 % опрошенных выразили обеспокоенность возросшими тратами на здравоохранение, транспорт, страхование и жилье.
Сейчас французские семьи сильно экономят на продуктах и вынуждены отказываться от многих привычных благ. Напомним, кабмин нового премьера Франсуа Байру еще не утвердил бюджет на 2025 год, а значит Франция продолжит давить на кошелек своих граждан еще и неподъемными налогами.
По данным исследований, которые проводят региональные СМИ, с 2022 года более 5 миллионов французов живут за чертой бедности. Не лучше складывается ситуация и в Германии. Власти тратят весь бюджет на оборону страны, забывая про базовые потребности своих граждан. Бедность и социальное неравенство – проблемы, которые еще предстоит решить новому правительству ФРГ.