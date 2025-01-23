Европейское правительство игнорирует инфляцию – более 80% опрошенных обеспокоены возросшими тратами

Теперь энергетический кризис сопровождается не только блэкаутами в домах европейских граждан, но и повсеместной инфляцией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, жители Франции вынуждены экономить на всем, сообщают данные последних соцопросов.

Более 80 % опрошенных выразили обеспокоенность возросшими тратами на здравоохранение, транспорт, страхование и жилье.