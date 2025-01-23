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Европейское правительство игнорирует инфляцию – более 80% опрошенных обеспокоены возросшими тратами

23 января 2025 19:22
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Теперь энергетический кризис сопровождается не только блэкаутами в домах европейских граждан, но и повсеместной инфляцией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, жители Франции вынуждены экономить на всем, сообщают данные последних соцопросов.

Более 80 % опрошенных выразили обеспокоенность возросшими тратами на здравоохранение, транспорт, страхование и жилье.

Европейское правительство игнорирует инфляцию – более 80% опрошенных обеспокоены возросшими тратами-2

Сейчас французские семьи сильно экономят на продуктах и вынуждены отказываться от многих привычных благ. Напомним, кабмин нового премьера Франсуа Байру еще не утвердил бюджет на 2025 год, а значит Франция продолжит давить на кошелек своих граждан еще и неподъемными налогами.

По данным исследований, которые проводят региональные СМИ, с 2022 года более 5 миллионов французов живут за чертой бедности. Не лучше складывается ситуация и в Германии. Власти тратят весь бюджет на оборону страны, забывая про базовые потребности своих граждан. Бедность и социальное неравенство – проблемы, которые еще предстоит решить новому правительству ФРГ.

# Кризис в ЕС

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