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В Буэнос-Айресе проходят массовые протесты – для их разгона применили бронетехнику и слезоточивый газ

02 февраля 2024 17:11
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Новости Аргентины. Еще одна столица оказалась в плену демонстраций. В Буэнос-Айресе второй день не могут погасить массовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для разгона митингующих полиция использовала бронетехнику и слезоточивый газ.

В Буэнос-Айресе проходят массовые протесты – для их разгона применили бронетехнику и слезоточивый газ-1

Однако тысячи людей вновь собрались у здания парламента. Тогда правоохранители пустили в ход водометы и резиновые пули. В результате пострадали как минимум 15 человек. Активисты выступают против экономических реформ главы государства.

В Буэнос-Айресе проходят массовые протесты – для их разгона применили бронетехнику и слезоточивый газ-4

Нововведения предполагают серьезное сокращение всех расходов и субсидий. Шоковые меры парламентарии обсуждают уже три дня подряд. Процесс длится по 11-12 часов.

# Акции протеста # Новости Аргентины

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