В Буэнос-Айресе проходят массовые протесты – для их разгона применили бронетехнику и слезоточивый газ

Новости Аргентины. Еще одна столица оказалась в плену демонстраций. В Буэнос-Айресе второй день не могут погасить массовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для разгона митингующих полиция использовала бронетехнику и слезоточивый газ.

Однако тысячи людей вновь собрались у здания парламента. Тогда правоохранители пустили в ход водометы и резиновые пули. В результате пострадали как минимум 15 человек. Активисты выступают против экономических реформ главы государства.