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Путин: новейшее российское оружие превосходит натовское

02 февраля 2024 14:06
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что современные российские образцы вооружений значительно лучше аналогов НАТО. Об этом пишет РИА Новости. Данное заявление президент РФ сделал на совещании с участниками форума «Все для победы».

Он также заявил, что хотя некоторые вооружения современного вооружения НАТО можно сравнить с вооружением советского периода, но новейшие российские вооружения, конечно, лучше всех остальных. При этом Путин подчеркнул, что это относится ко всем типам вооружений, применяемых на поле боя, в том числе к ракетной и бронетанковой технике.

 

# Международная политика # Владимир Путин

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