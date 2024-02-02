Путин: новейшее российское оружие превосходит натовское

Российский лидер Владимир Путин заявил, что современные российские образцы вооружений значительно лучше аналогов НАТО. Об этом пишет РИА Новости. Данное заявление президент РФ сделал на совещании с участниками форума «Все для победы».

Он также заявил, что хотя некоторые вооружения современного вооружения НАТО можно сравнить с вооружением советского периода, но новейшие российские вооружения, конечно, лучше всех остальных. При этом Путин подчеркнул, что это относится ко всем типам вооружений, применяемых на поле боя, в том числе к ракетной и бронетанковой технике.